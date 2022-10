VENETO – Coppia di ventenni scompare nel nulla: ricerche a tappeto

Dal primo pomeriggio, di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati per la ricerca di una coppia di ventenni di cui non si hanno notizie da due giorni. Il campo base è stato posto in Via dell’artigianato a Calmasino (provincia di Verona). Dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco con la presenza di operatori TAS (topografia applicata al soccorso) sono coordinate le ricerche dei due giovani, di cui non si hanno notizie da lunedì. L’elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia nel pomeriggio ha sorvolato a lungo la zona. Presenti sul posto anche gli operatori SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e i nuclei cinofili oltre a personale di Bardolino e Verona, e i carabinieri. Alle ore 19:00 esito delle ricerche negativo. La ragazza scomparsa si chiama Sofia Mancini che sarebbe andata nella discoteca Amen e si sarebbe allontanata con un altro 20enne, Francesco, a bordo di una Fiat 500 bianco perla con targa della Repubblica Ceca. Un appello è stato lanciato dalla famiglia della ragazza, rilanciato dal sindaco del paese in cui risiede, Costermano.

Questo l’appello del sindaco, che posta anche le foto del ragazzo

MANCINI SOFIA DI COSTERMANO SUL GARDA

SI CHIEDE LA MASSIMA CONDIVISIONE!!!

Della nostra concittadina Sofia non si hanno più notizie e contatti da lunedì.

Sofia l’ultima volta che è stata vista era con un giovane di nome Francesco e si trovavano a bordo di una Fiat 500 color bianco-perla con targa della Repubblica Ceca.

Ultimo aggancio telefonico in tra la Calmasino di Bardolino e Lazise.

Allego le foto di riconoscimento del ragazzo affinché chiunque veda lui e Sofia, possa avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine.

È IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE È L’ATTENZIONE DA PARTE DI TUTTI PER RIPORTARE A CASA IL PRIMA POSSIBILE LA NOSTRA SOFIA E FRANCESCO.

VI PREGO DI CONDIVIDERE L’APPELLO E LE INFORMAZIONI!

Grazie

Stefano Passarini