VENETO – Coppia di escursionisti in difficoltà: intervengono i soccorsi

Sono rientrati a mezzanotte e mezza i soccorritori chiamati a intervenire sabato sera, in aiuto di una coppia in difficoltà sulla Punta Anna. Partiti presto per salire sulla Tofana di Mezzo, i due, una 23enne e un 22enne di Brescia, al momento di ritornare a valle non hanno trovato il segnale della Ferrata e hanno contattato il 118. In cinque si sono avvicinati in jeep alla serpentina del Giussani, per poi proseguire a piedi, risalire un pezzo del tratto attrezzato e raggiungere la coppia. Gli escursionisti stavano bene e sono stati accompagnati a ritroso lungo il percorso dalla squadra.