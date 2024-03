VENETO – Con la moto contro il suv: 14enne in prognosi riservata

Grave incidente ieri sera all’incrocio tra le vie Verdi e Rossini a Conegliano. Un 14enne a bordo di una moto (Beta Pr Racing) ha impattato violentemente contro una Toyota Chr Hybrid condotta da un 34enne residente in zona. Il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza mentre il conducente del Suv, illeso, ha chiamato i soccorsi. Sul posto per accertamenti i carabinieri di Conegliano. Il 14enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ca” Foncello di Treviso e si trova in terapia intensiva. La prognosi è riservata