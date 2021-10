VENETO – Cittadinanza al presidente brasiliano Bolsonaro: è polemica in un Comune veneto

Come riporta l’Agenzia Dire, questa sera alle 18 il Consiglio comunale di Aguillara Veneta si riunirà per approvare un nuovo regolamento sul conferimento della cittadinanza onoraria e, immediatamente dopo, conferire la cittadinanza al presidente del Brasile Jair Bolsonaro. La discussione in merito in Consiglio comunale si deve ancora tenere, ma la proposta ha già scatenato un botta e risposta a livello regionale, con le dure critiche del Partito democratico e il sostegno espresso dal consigliere regionale zaiano Luciano Sandonà.

“L’associazione Ven-Brasil, riferimento per i brasiliani, gli italo-brasiliani e gli appassionati di Brasile a Padova e in tutto il Veneto, saluta con rinnovato piacere un ulteriore gesto di vicinanza tra i popoli italiano e brasiliano che hanno moltissime cose in comune tra cui, evidentemente, milioni di cittadini e discendenti italiani in Brasile e migliaia e migliaia di brasiliani e italo-brasiliani solidamente e felicemente trapiantati in Italia”, commenta alla ‘Dire’ l’associazione Ven-Brasil. “Leggiamo l’affettuoso riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Anguillara Veneta al presidente della Repubblica Federale del Brasile come segno di vicinanza, condivisione, collaborazione e cooperazione tra I nostri popoli, sempre guardando all’accoglienza e al mutuo aiuto anche in questa difficile congiuntura socio-economica e sanitaria”, aggiunge l’associazione.