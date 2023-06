VENETO – Ladri narcotizzano i proprietari di una villa e mangiano l’insalata di riso nel loro giardino

Raffica di furti nella zona di Anguillara Veneta fra martedì 20 e mercoledì 21 giugno. Diverse le abitazioni prese di mira e migliaia gli euro rubati. In un caso i ladri sono entrati in una villa in via Piave e, dopo aver narcotizzato marito e moglie proprietari di casa, hanno rubato 1400 euro in contanti e monili per migliaia di euro dopodiché hanno aperto il frigo ed hanno consumato l’insalata di riso in giardino. Anche altre case sarebbero state prese di mira con i ladri incuranti del fatto che i proprietari fossero presenti o meno.