Accusa un malore e si accascia: muore 59enne ciclista vicentino

Ieri mattina, un ciclista di 59 anni, di Bassano del Grappa, ha accusato un malore mentre percorreva via Europa Unita, in direzione di Cavaion, a Bardolino, in località Murano, poco dopo le 11. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine: l’uomo era già morto. Sul posto anche i carabinieri.