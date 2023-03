VENETO – Camion si ribalta: tori a spasso sulla Monselice-Mare

Disagi sulla Monselice-mare stamane nel Comune di Pozzonovo. Un camion carico di tori è finito sul ciglio della carreggiata per poi ribaltarsi. L’incidente ha causato l’apertura del rimorchio e gli animali sono usciti vagando poi sulla strada e sui campi vicini. Sul posto le forze dell’ordine per regolare il traffico e mettere in sicurezza l’arteria nelle difficoltose operazioni di recupero degli animali. Il conducente del mezzo è rimasto illeso