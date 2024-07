VENETO – Scontro tra betoniera e camion: 1 ferito (FOTO)

Alle 6:20 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra una betoniera e un camion a rimorchio in via Olmo a Campodarsego (PD): ferito un autista rimasto incastrato. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Padova e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre automezzi tra cui l’autogrù e un totale di 12 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi ed iniziato le operazioni di estrazione. Gli operatori utilizzando martinetti, cesoie e divaricatori idraulici, hanno liberato l’autista rimasto incastrato nella cabina guida del camion a rimorchio, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Illeso l’autista della betoniera.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.