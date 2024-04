VICENZA – Camion danneggia ponte dell’autostrada e prosegue senza fermarsi (VIDEO)

VICENZA, CAMION TRANSITA SOTTO IL PONTE DELL’AUTOSTRADA, STRISCIA IL TETTO CON LA GRU E DANNEGGIA ALCUNI SERVIZI

Alle 9:45, di venerdì 19 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Sant’Agostino a Vicenza per una canaletta penzolante dal sovrastante ponte dell’autostrada. Un camion con sopra un ragno ha strisciato il tetto del ponte per poi agganciare e danneggiare le canalette poste sul bordo del manufatto. Il mezzo pesante ha poi proseguito senza fermarsi. I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dopo l’allarme dato da alcuni passanti, hanno segnalato il pericolo ai mezzi in transito, fino all’arrivo della polizia locale. Hanno poi provveduto con l’autoscala alla rimozione della canaletta penzolante lunga oltre 4 metri. I servizi posti nella conduttura sono stati posti in sicurezza e rimosse tutte le altre parti pericolanti. Sul posto anche il personale dell’autostrada A4. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:00 circa.