VENETO – Camion infilza una cuspide: muore l’autista

Poco prima delle 9:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Limena lungo la SP 47 in direzione Cittadella allo svincolo Vaccarino per un autoarticolato finito contro la cuspide del guardrail per un probabile malore dell’autista, poi deceduto. La vittima è di nazionalità serba. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, che è stato preso in cura del personale sanitario del Suem che a lungo ha rianimato l’uomo. Purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Notevoli i disagi alla circolazione. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.