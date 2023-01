VENETO – Box in fiamme: 2 auto bruciate nella notte (FOTO)

Poco dopo le 4:3 di stamane, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Brenta a Curtarolo provincia di Padova per l’incendio di un box in lamiera con all’interno due auto andate bruciate: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Cittadella e con i volontari di Borgoricco con 3 autopompe, un’autobotte e 10 operatori, hanno spento le fiamme delle due auto, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 7:30.