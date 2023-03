VENETO – Bimba di due anni muore per arresto cardiaco: inutili i tentativi di rianimarla

Una bambina di due anni è morta la notte scorsa a Rovigo dopo che i sanitari del Suem hanno tentato inutilmente di rianimarla. I soccorsi sono stati chiamati dalla madre, nigeriana, che si è precipitata in strada con la piccola in arresto cardiaco. Sul posto si è precipitata un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarla prima sul posto e poi l’hanno intubata e portata al Pronto Soccorso di Rovigo dove i medici hanno provato a rianimarla per un’ora. Non è chiaro il motivo per cui il cuore della piccola ha smesso di battere. Saranno i medici ad accertarlo.