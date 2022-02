VENETO – Banda di giovanissimi vandali denunciata: 14 sono minorenni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nei mesi scorsi si sono resi protagonisti di diverse scorribande, compresi furti e danneggiamenti. Dopo un’indagine durata qualche settimana, 17 giovanissimi (14 minorenni e 3 maggiorenni) sono stati denunciati dai carabinieri di Caorle.

Gli episodi erano cominciati a settembre, quando i giovani erano stati segnalati per alcuni comportamenti che avevano destato preoccupazione. A dicembre, l’Atvo, l’azienda di trasporti locale, aveva denunciato il danneggiamento di alcuni bus; quindi, due albergatori di Caorle hanno sporto denuncia perché qualcuno si era introdotto nelle loro strutture, in quel momento chiuse per l’inverno, devastando gli arredi e commettendo furti.

Nei primi giorni di gennaio, proprio un albergatore ha sorpreso cinque giovani all’interno della propria struttura a Porto Santa Margherita; sul posto è arrivata una pattuglia che, dopo aver identificato i cinque giovani, ha scoperto che il gruppetto aveva organizzato una festa a base di alcol, rubato nello stesso albergo e in un supermercato vicino. I vandali avevano distrutto porte e arredamento, imbrattando i muri, i pavimenti e il mobilio con bombolette spray. I danni ammontavano a circa 30 mila euro. Successivamente, i militari hanno appurato che i giovani facevano parte dello stesso gruppo che aveva danneggiato i bus dell’Atvo e che era entrato in un altro hotel del centro, rubando soldi e alcol e distruggendo stanze.

carico di alcuni dei ragazzi, ritenuti gli autori dei furti, sono state eseguiti dei decreti di perquisizione.