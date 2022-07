VENETO – Auto si rovescia in un fosso: 38enne perde la vita

Questa mattina, poco prima delle 6:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vanzo a Este per un’auto finita rovesciata in un ribassamento a fianco della sede stradale: deceduto un uomo 38 enne di origine straniera, un altro gravemente ferito. I pompieri arrivati da Este e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone. Uno è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale in eliambulanza, mentre per l’altro il medico ha solo potuto constarne la morte. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.