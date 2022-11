VENETO – Auto si ribaltano, doppio intervento per i pompieri (FOTO)

Doppio intervento nella notte per incidente stradale per i vigili del fuoco di Cittadella a Villa del Conte e San Giorgio in Bosco in provincia di Padova: esiti fortunatamente lievi per i conducenti.Il primo intervento poco prima delle 22:00 lungo la SP 58 a Villa del Conte per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso. Auto rovesciata anche nel secondo incidente alle 5:30 di sabato in SP 47 a San Giorgio in Bosco: nessuna ferita per l’autista.In entrambi gli incidenti le forze dell’ordine per i rilievi e il personale del sanitario del 118.