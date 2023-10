VENETO – Attivisti ambientali aggrediti e ‘spostati’ da passanti di origine straniera: due feriti

Questa volta non sono stati gli automobilisti bloccati nel traffico ma un gruppo di giovani, che si trovavano davanti a un centro commerciale a Verona. Sono intervenuti contro gli attivisti del movimento “Ultima Generazione” che stavano compiendo un blitz in una rotatoria molto trafficata della città, situata nelle vicinanze della Fiera.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, circa trenta ragazzi che assistevano alla scena si sono avvicinati ai manifestanti seduti per terra e li hanno attaccati direttamente, trascinandoli fuori dalla strada. Dalle immagini con audio è chiaro che i giovani intervenuti sono quasi tutti di origine straniera.

Mentre il traffico era ancora in grande confusione, la polizia è intervenuta e ha spostato fisicamente i manifestanti del movimento “Ultima Generazione”. Anche in questo caso, alcuni passanti hanno iniziato a spostare in modo aggressivo i giovani, utilizzando striscioni e cartelli. A causa di questi incidenti, due dei giovani sono rimasti feriti e hanno dovuto chiedere l’intervento delle ambulanze. Sono stati successivamente trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti medici.