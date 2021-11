VENETO – Schianto mortale in A4, furgone finisce contro un tir

Ennesimo grave incidente in prossimità di San Donà di Piave lungo la A4. Lo scontro oggi pomeriggio alle 14, quando un furgone ha tamponato violentemente un tir vicino allo svincolo. Sul posto vigili del fuoco e Suem. Ha perso la vita il conducente del furgone, Stefano Pantanali 60enne di Trivignano Udinese. Il mezzo appartiene ad una ditta di Trivignano Udinese. Code e disagi in direzione di Portogruaro. Poco prima un altro incidente nello stesso tratto in direzione Trieste e ieri un incidente mortale.

Nota dei vigili del fuoco:

Dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 al km 425 all’altezza del casello di San Donà per un tamponamento tra un furgoncino e un mezzo pesante: deceduto l’autista del mezzo leggero. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto la polstrada e il personale di autovie venete. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora sono ancora in corso.