VENETO – Abusi su un’alunna di 11 anni: maestro sospeso

Un maestro del Veronese è stato sospeso a gennaio dall’insegnamento in seguito alle pesanti accuse di presunti abusi su una ragazzina di 11 anni. Ieri (4 aprile) si è tenuto l’incidente probatorio al Tribunale di Verona. La sospensione del maestro era scattata in seguito alle indagini preliminari.

I fatti risalirebbero al periodo fra il 29 ottobre e il 4 novembre 2022. La ragazzina li ha subito denunciati con la madre e un avvocato. La bambina ha confermato quanto accaduto in un’audizione in spazio protetto. Il maestro l’avrebbe attirata in una zona off-limits della scuola e le avrebbe fatto fare giochi equivoci per toccarla nelle parti intime. In una seconda occasione avrebbe attirato la bambina in una stanza della scuola per tenere una lezione di educazione sessuale, parlando dei genitali affermando di volerglieli mostrare. L’accusato respinge ogni accusa.