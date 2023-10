VENETO – A4, maxitamponamento tra 4 mezzi pesanti: 1 morto e 2 feriti (FOTO)

Alle 14:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Latisana e Portogruaro al Km 463+800 per un tamponamento tra quattro mezzi pesanti: una persona deceduta e due feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Latisana e Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina dell’autoarticolato che ha tamponato la bisarca una persona, mentre l’altra purtroppo nonostante i soccorsi è stata dichiarata deceduta dal medico del 118. Estratto e preso in cura dai sanitari anche l’autista della bisarca. Illesi gli altri due autisti. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. Sul posto gli ausiliari di autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.