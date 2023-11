VENETO – A fuoco rimessa di una struttura ricettiva

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 14 circa di lunedì, per spegnere l’incendio in una dipendenza adibita a rimessa auto, al momento vuota, in via Teano, a Villadose (RO): nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco di Rovigo e di Adria con il supporto di due autobotti. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

In corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.