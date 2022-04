VENETO – A fuoco garage con deposito bombole: tragedia sfiorata

Dalle 11.40, di lunedì, i vigili del fuoco sono impegnati in via Vittorio Emanuele a Teglio Veneto per l’incendio di un garage adibito a deposito con all’interno anche delle bombole. Le fiamme hanno anche interessato l’appartamento del piano di sopra: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Portogruaro e in rinforzo da Pordenone e Mestre con 2 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 14 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura. L’incendio ha provocato lo sfondellamento delle pignatte di laterizio e l’interessamento delle travi in legno dell’appartamento. Sono ora in corso tutte le procedure per la messa in sicurezza delle bombole di GPL, acetilene e ossigeno che si trovano all’interno dell’edificio.