VENETO – A fuoco abitazione disabitata: possibile incendio doloso (VIDEO)

La notte scorsa, tra giovedì e venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Luigi Carrer, a Marghera, Venezia, per l’incendio vegetazione e baracche vicino un’abitazione disabitata disposta su due piani di circa 350 mq, con tre auto all’interno: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e sedici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della sterpaglia, baracche e dell’abitazione che viene probabilmente utilizzata da abusivi come ricovero. I pompieri sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3:30. Sul posto la polizia di stato, la locale e la Polfer per la vicinanza della linea ferroviaria. Alle 4:30 nuova chiamata per un nuovo focolaio sempre nello stesso posto, ma in un punto diverso dai precedenti. Operazioni di spegnimento finite alle 7:00. Le cause di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato.