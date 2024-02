VENETO – 60 interventi dei vigili del fuoco in tre province (foto)

60 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL MALTEMPO

Sono stati 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato il territorio della regione nella giornata di martedì 27 febbraio.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Padova, Vicenza e Verona per alberi abbattuti, danni d’acqua, prosciugamenti e cedimenti del terreno.

24 gli interventi in provincia di Padova, 16 a Verona, 10 nel vicentino.

Nella clip il lavoro dei Vigili del fuoco del comando di Vicenza per recuperare un grande albero sradicato e finito nel fiume Bacchiglione, che poteva sbarrare il corretto deflusso dell’acqua proprio in prossimità degli archi del ponte di Viale Margherita.