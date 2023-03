VENETO – 59enne bloccato dal panico sui Colli Euganei, interviene il Soccorso alpino

Attorno alle 13.30 di ieri il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un escursionista tedesco bloccato dal panico, all’altezza del tratto attrezzato del sentiero del Monte Ceva, sui Colli Euganei.

L’uomo, un tedesco di 59 anni, che si trovava con la moglie e non era più in grado di muoversi, è stato raggiunto in una quarantina di minuti da una squadra.

I soccorritori lo hanno caricato in barella e hanno attrezzato 5 calate per farlo scendere assicurato lungo il ripido pendio e tornare sul percorso per lui più tranquillo, dove ha ripreso a camminare in autonomia.