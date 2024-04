VENETO – 39enne scivola nel fiume e resta intrappolato nel fango: rischia la morte ma viene salvato dai poliziotti

Grazie all’intervento della polizia di Verona, è stato salvato un uomo di 39 anni che era caduto in un fiume e si trovava in evidente stato di ipotermia a causa della lunga permanenza in acqua.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe accidentalmente caduto in acqua mentre si trovava con un amico vicino alla sponda adiacente a Bosco Buri, rimanendo intrappolato nel fango e impossibilitato a uscire a causa della corrente.

È stata la madre a dare l’allarme, contattando il numero di emergenza 113 circa 30 minuti dopo l’accaduto, avvertita dall’amico del figlio che aveva tentato invano di soccorrerlo. Una pattuglia delle volanti è prontamente intervenuta raggiungendo la sponda del fiume, mentre due agenti hanno utilizzato la cintura della divisa come corda, riuscendo a mantenere il trentanovenne vicino alla sponda fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi tratto in salvo l’uomo.