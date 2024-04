VENETO – 21enne si schianta su un autobus con la moto: gravissimo

Grave incidente stamane poco prima delle 7 a Padova, all’incrocio fra via Leopardi e via Crescini. Un ragazzo di 21 anni a bordo di una moto 125 si è schiantato contro un autobus di linea che stava svoltando a sinistra da via Manzoni verso via Crescini. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato portato in ospedale dove si trova in terapia intensiva.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale. Disagi al traffico per almeno due ore.