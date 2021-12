Vaccini per i 5-11enni: 958 prenotazioni da ieri in Ulss8

Nonostante il momento di massima allerta, parte da una buona notizia l’aggiornamento dell’ULSS 8 Berica sulla gestione dell’epidemia: da ieri pomeriggio, nell’Azienda socio-sanitaria vicentina, sono state ben 958 le prenotazioni già registrate per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.

La vaccinazione per i bambini di 5-11 anni

Come noto, l’ULSS 8 Berica aveva aperto le agende proprio ieri pomeriggio, secondo le direttive della Regione Veneto. Complessivamente sono 1.800 i posti creati per questa fascia di età, a partire da giovedì 16 dicembre fino al 22 dicembre a Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, a fronte di una popolazione residente nel territorio dell’ULSS 8 Berica pari a circa 31.413 bambini in questa fascia di età. Attualmente ci sono ancora 886 posti liberi mentre nei prossimi giorni ne verranno aperti altri 2.400 posti.

«Con la possibilità di vaccinare anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni la campagna di vaccinazione arriva ad un ulteriore momento di svolta – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -, perché potremo finalmente mettere in sicurezza una quota significativa di popolazione che fino a oggi non poteva essere protetta dal virus. Vaccinarli sarà un grande risultato per la loro sicurezza ma anche per quella di tutta la comunità, dal momento che più si estende la copertura vaccinale nella popolazione, meno il virus ha la possibilità di circolare. I dati raccolti a livello internazionale ci dicono che il vaccino è sicuro anche in questa fascia di età, e la conferma arriva da quei Paesi come gli Stati Uniti in cui è già iniziata la vaccinazione di massa nei bambini senza che siano emerse controindicazioni».

A sottolineare l’importanza della vaccinazione anche in questa fascia di età è il dott. Massimo Bellettato, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria del San Bortolo: «Abbiamo a disposizione uno strumento efficace e sicuro, dobbiamo assolutamente usarlo per salvaguardare la salute di questa fascia di età. Siamo preoccupati per la presenza crescente anche nei bambini di casi positivi con una sintomatologia non banale».

Anche i Pediatri di Libera Scelta dell’Ulss 8 sono coinvolti attivamente nella campagna vaccinale; in loro rappresentanza il Dott. Bruno Ruffato, Pediatra e Segretario provinciale FIMP Vicenza, conferma: «Abbiamo dato la massima disponibilità a coprire i turni di vaccinazione negli hub; crediamo infatti che la modalità ottimale per fare grossi numeri sia quella di metterci a disposizione per questo siamo pronti ad accogliere i bambini e rispondere ai genitori con l’obbiettivo di avviare la vaccinazione nelle migliori condizioni possibili».

La campagna di richiamo

Parallelamente alla vaccinazione tra i bambini, continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per la campagna di richiamo, fondamentale per mantenere alto il livello delle difese immunitarie anche in chi si è già vaccinato.

Complessivamente sono quasi 97.000 le terze dosi già somministrate, con un tasso di copertura (contando anche le prenotazioni) arrivato al 73,1% per gli over 80 (con 23.558 somministrazioni già effettuate), al 41,5% nella classe di età tra i 70 e i 79 anni (con 18.805 somministrazioni) e al 37,7% tra i sessantenni (20.581 somministrazioni). E numeri importanti sono stati già raggiunti anche per il richiamo tra i 50 e i 59 anni (55,3% con 27.188 somministrazioni e 47.073 prenotazioni) e nelle fasce di età al di sotto dei 40 anni (22% con 7.529 somministrazioni e 19.367 prenotazioni).

La situazione ospedaliera e l’incidenza dei non vaccinati

A sottolineare l’importanza di mantenere il più elevato livello di protezione grazie alla terza dose sono anche i numeri. Negli ultimi 7 giorni in ULSS 8 Berica sono stati registrati 1.812 nuovi casi, mentre i ricoverati sono attualmente 140: 95 presso l’ospedale San Bortolo, di cui 10 in Terapia Intensiva e 19 in area sub-intensiva (in Pneumologia), 17 presso l’ospedale di Noventa Vicentina e 28 presso l’ospedale di Valdagno.

Per quanto riguarda i pazienti Covid negli ospedali dell’ULSS 8 Berica, spicca la prevalenza di 12 ricoverati per Covid ogni 10.000 abitanti tra i non vaccinati, contro 2,1 tra i vaccinati: ovvero 6 volte di più.

Si ricorda che, per prenotare la terza dose o il vaccino per la fascia di età 5-11 anni, è possibile accedere al portale dell’Ulss 8 Berica al seguente link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8. Inserendo il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera sanitaria il sistema presenterà la prima data utile prenotabile.

L’Azienda invita i cittadini a consultare il proprio sito Internet www.aulss8.veneto.it per eventuali aggiornamenti sugli orari di apertura dei Centri di Vaccinazione di Popolazione.