Secondo l’associazione dei costruttori (ACEA), ad agosto in Europa la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 21%. Una prima volta quando si attestava all’11,6% nell’agosto 2022. Supera così “il diesel per la seconda volta quest’anno e diventa la terza scelta più popolare tra gli acquirenti di auto nuove”, si legge in un comunicato stampa dell’organizzazione.

In effetti, il mercato sta andando bene nel continente e “si sta riprendendo dalla carenza di componenti dello scorso anno ”. Prova di ciò è che ha registrato il 13° mese consecutivo di aumento. In totale, ad agosto, nell’Ue sono stati venduti 787.626 veicoli elettrici, ovvero +21% in un anno. E nel dettaglio, “incrementi a doppia cifra si sono registrati nella maggior parte dei mercati, compresi i tre maggiori: Germania (+37,3%), Francia (+24,3%) e Italia (+11,9%).