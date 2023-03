Un mercato di Campagna Amica in Riviera Berica, alla Tipicoteca di Castegnero

Inaugurazione del mercato di Campagna Amica alla Tipicoteca di Castegnero

alla presenza delle autorità

mercoledì 29 marzo alle ore 15.30 nella Tipicoteca di Castegnero

in Via del Progresso n. 32 a Ponte di Castegnero (di fronte alla farmacia)

Con il motto “Consuma locale, scegli la filiera corta”, mercoledì 29 marzo alle ore 15.30, in un luogo simbolo della territorialità e delle eccellenze locali, la Tipicoteca di Castegnero, verrà inaugurato il mercato di Campagna Amica Vicenza, che sarà operativo in Via del Progresso n. 32 a Ponte di Castegnero, di fronte alla farmacia, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 19.00.

“È la forma più diretta e trasparente di dialogo e scambio tra produttori e consumatori – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – il mercato, infatti, consente un confronto immediato, senza intermediari e, soprattutto, ha alle spalle cultura e tradizioni, che si tramandano di generazione in generazione e tra i territori”.

Orgoglioso di aver portato a compimento questo traguardo il sindaco di Castegnero, Marco Montan: “Essere arrivati all’utilizzo della Tipicoteca secondo gli obiettivi dell’Amministrazione è un grande risultato. Con il mercato di Campagna Amica diamo risalto alle nostre eccellenze, ai prodotti tipici del territorio, dai bisi al tartufo, dall’olio e vino alla ciliegia. L’ubicazione della Tipicoteca è strategica, di facile accesso dalla provinciale Riviera Berica e lungo la pista ciclabile E7 Riviera Berica, dotata di ampio parcheggio. La speranza che i cittadini dell’Area Berica siano fruitori della struttura in modo di fare la spesa acquistando prodotti di alta qualità, che fanno bene dal punto di vista alimentare e nutrizionale e soprattutto aiutano la filiera corta del territorio”.