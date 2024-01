Ultimi giorni per visitare “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino”

Sono quasi 50mila i visitatori dell’evento espositivo “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino” che sarà visitabile in Basilica Palladiana fino a domenica 4 febbraio.Nell’ultimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 gennaio, gli ingressi in Basilica sono stati quasi 5.500 (5.444), comprensivi anche degli spettatori dei due eventi in programma sabato – il concerto con l’orchestra del Teatro La Fenice e la conferenza “Cronos e Bios: la nuova concezione del tempo nelle scienze della vita” -, e dei partecipanti al laboratorio per bambini di domenica.Inoltre il concerto, trasmesso in diretta su tva, è stato seguito da quasi 55.000 persone.Un record che supera le presenze degli ultimi tre fine settimana che hanno registrato un aumento costante: il 6 e 7 gennaio i visitatori erano stati 4.716, il 13 e 14 gennaio 5.285, il 20 e 21 gennaio 5.722.

Ad oggi i visitatori di città e provincia, a cui l’amministrazione comunale ha voluto riservare l’ingresso gratuito, sono stati 35.646 pari al 73%, i visitatori residenti fuori provincia sono stati 13.203 pari al 27%.«Un vero successo che premia l’intuizione di aver portato in città un grande capolavoro come San Girolamo di Caravaggio per gentile concessione della Galleria Borghese, affiancato ad un altro grande capolavoro che abbiamo il privilegio di conservare nel Musei civico di Palazzo Chiericati, Le quattro età dell’uomo di Van Dyck – commenta il sindaco Giacomo Possamai -. Ed ecco che con questo evento speciale, che si concluderà il 4 febbraio, siamo riusciti a donare alla città la visione di uno dei lavori più importanti di Caravaggio valorizzando al contempo le collezioni dei nostri musei che infatti hanno accolto un pubblico numeroso, che ha anche partecipato ai tanti eventi del fine settimana appena trascorso: nell’ultimo weekend i visitatori sono stati quasi 8000. L’accostamento, poi, dell’opera contemporanea di Sassolino – prosegue il sindaco -, che non interrompe mai il suo movimento come avviene per il tempo, non smette di suscitare interesse».Oltre al picco di visitatori registrato Basilica Palladiana (7.945 accessi), al Teatro Olimpico sono stati staccati 1.055 biglietti, e al Museo civico di Palazzo Chiericati, dove è allestita l’esposizione “Opere di Mario Mirko Vucetich. La donazione Breganze” e dove si è svolta la conferenza “Declinazioni artistiche” per il Giorno della Memoria, gli ingressi complessivi sono stati 488.Buono il numero di presenze domenica 28 gennaio, in concomitanza con la domenica ecologica nelle due sedi che per l’occasione erano ad ingresso gratuito: il Museo Naturalistico Archeologico (129 presenze) ha ospitato la conferenza “Gli Egizi a tavola. Cibo per il corpo e per lo spirito” e i laboratori per bambini tra archeologia e natura che si sono tenuti anche alle Gallerie di Palazzo Thiene (284 presenze).L’evento espositivo “Caravaggio, Van Dyck, Sassolino” in Basilica palladiana prosegue fino al 4 febbraio (tutti i giorni dalle 10 alle 18, ingresso libero residenti di città e provincia) con la possibilità di partecipare agli eventi ad ingresso gratuito su prenotazione https://www.mostreinbasilica.it/it/eventiLa Basilica palladiana ospita da venerdì 26 gennaio anche la mostra “Il tuo Mondo la tua Basilica”, visitabile nella Sala degli Zavatteri fino al 18 febbraio (tutti i tutti i giorni dalle 10 alle 18, dal 5 febbraio chiuso il lunedì e chiuso anche martedì 6 febbraio; ingresso libero) https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/363618Domenica 4 febbraio, prima domenica del mese, alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico l’ingresso sarà gratuito per residenti di città e provinciahttps://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/362993