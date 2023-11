Tutti in campo con Roberto – Il 4° Memorial Roberto Luciani

TUTTI IN CAMPO CON ROBERTO

4a edizione Memorial Roberto Luciani

Sabato 25 novembre alle 10 nell’impianto di S. PioX di via Calvi

In campo Vicenza Press, la rappresentativa degli Amministratori Locali e gli amici Laziali

L’impegno di amici e colleghi del giornalista Roberto Luciani, di sostenere la ricerca contro i tumori in suo ricordo, continua sabato 25 novembre alle 10 nell’impianto S. Pio X di via Calvi a Vicenza. In campo, per il “4° Memorial Luciani – Tutti in campo con Roberto” e per giocare quel calcio che tanto lo appassionava, le rappresentative dei giornalisti di Vicenza Press, promotore dell’iniziativa, la formazione degli amministratori e gli amici Laziali. A rappresentare i punti cardine della vita di Roberto insieme alla sua famiglia: il suo lavoro, l’impegno politico e il tifo sfrenato per la sua Lazio, condiviso con tanti amici. L’evento ha anche quest’anno il patrocinio del Comune di Vicenza, la collaborazione dell’Associazione vicentina della stampa e della società sportiva Altair.

Il triangolare, si aprirà con i saluti istituzionali con anche la partecipazione di un rappresentante del Vicenza Calcio, si articolerà poi in partite da 25 minuti dirette dagli arbitri federali: Claudio Catagini, Alessandro Costalunga, Nereo Sandri e Andrea Zambon. A bordo campo l’assistenza medica della Croce Verde, resasi disponibile per sostenere l’impegno benefico, raccogliere fondi a favore della ricerca contro i tumori, la malattia che ha tolto Roberto ai suoi cari troppo presto. La donazione del contributo raccolto sarà fatta direttamente per mano della famiglia Luciani.

La mattinata si concluderà con le premiazioni e un momento conviviale per ricordare Roberto con un sorriso e un brindisi, grazie alla partecipazione di Trattoria Lovise e dalla cantina Cielo e Terra di Montorso.