Turisti rovesciano una gondola facendo foto (il video)

Incidente in gondola a Venezia: turisti orientali finiscono in acqua per una foto (fonte video: @ienaridens69 su tiktok)

Una giornata turistica a Venezia ha preso una svolta inaspettata quando sei turisti orientali hanno ignorato le indicazioni del gondoliere, causando non solo una caduta in acqua, ma anche il rovesciamento dell’imbarcazione.

L’incidente è avvenuto lungo il Rio de la Verona, nelle vicinanze della Fenice, mentre la gondola si avvicinava a un ponte con una manovra ordinaria che richiedeva il massimo bilanciamento del peso a bordo. Tuttavia, i turisti, desiderosi di scattare delle foto, hanno ignorato le istruzioni del gondoliere, spostandosi e causando uno sbilanciamento critico che ha portato al rovesciamento della gondola.

Fortunatamente, la profondità minima dell’acqua ha evitato conseguenze gravi, ma i turisti hanno vissuto momenti di paura, costretti a lottare con il freddo e il peso degli abiti bagnati. Il gondoliere, responsabile dell’imbarcazione, ha prontamente soccorso i turisti, riuscendo a portarne uno a riva prima di tuffarsi per recuperare gli altri.

L’intero episodio è stato catturato da passanti e residenti, finendo inevitabilmente sui social media e ottenendo numerosi consensi attraverso i “like”. La vicenda serve da monito sull’importanza di seguire le indicazioni dei gondolieri durante le escursioni per garantire la sicurezza di tutti a bordo.