Trump Junior a caccia di specie protette in laguna: la denuncia

Un video che ritrae Donald Trump Junior intento a sparare alle anatre nella laguna di Venezia, in un’area protetta, ha scatenato polemiche e richieste di intervento politico. La denuncia arriva da Europa Verde e ha già raggiunto il Consiglio regionale veneto con un’interrogazione del consigliere Andrea Zanoni, nonché il Parlamento con la richiesta di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) di un intervento del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Secondo quanto riferito da Zanoni, lo scorso dicembre Trump Junior è stato in vacanza a Venezia con la nuova compagna e, insieme a un gruppo di amici, ha preso parte a una battuta di caccia in laguna. “Non possono farla da padroni in Veneto” ha dichiarato all’ANSA Zanoni, ex esponente del Partito Democratico e ora in Europa Verde, noto per il suo impegno animalista. Il consigliere ha inoltre accusato il governo Meloni di essere troppo allineato alla politica statunitense, citando anche recenti esercitazioni militari dell’USAF in aree protette del Trevigiano.

Il video incriminato è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito americano “The Global Hunt for Adventure” e riprende Trump Junior tra quaglie e anatre. Secondo Zanoni, le scene di caccia sarebbero state girate nella Valle Pirimpie, a Campagna Lupia, un’area riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000 dell’UE.

Particolare preoccupazione desta la presenza nel video di una Casarca, un’anatra molto rara in Europa, dal caratteristico piumaggio arancio-ruggine, tra le prede abbattute. Zanoni sottolinea che la caccia per i non residenti in Italia è vietata e si dice pronto a presentare un esposto alla magistratura.

Anche il Partito Democratico veneziano ha condannato l’accaduto. “Se fosse confermato il coinvolgimento di Trump Junior, ci auspichiamo che venga perseguito come qualsiasi altro cittadino” ha dichiarato Monica Sambo, consigliera comunale del PD. “È inaccettabile che vengano uccise specie protette nella laguna di Venezia, un ambiente che dovrebbe essere tutelato”.

Il caso, che ha sollevato un’ondata di indignazione, potrebbe avere sviluppi legali nelle prossime settimane.