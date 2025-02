Trump Jr a caccia di specie protette in laguna, Formaggio: “Orgogliosi della scelta”

Dopo la diffusione delle immagini che ritraggono Donald Trump Jr. impegnato in un’attività venatoria nella laguna veneta, si è scatenata una polemica politica che ha visto il centrodestra difendere la sua presenza, mentre da sinistra sono piovute critiche e richieste di chiarimenti sulle modalità della battuta di caccia.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

A prendere posizione in favore del figlio dell’ex presidente americano è Joe Formaggio, consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia, che rivendica con orgoglio la scelta di Trump Jr. di recarsi in Veneto. Ecco il comunicato.

Joe Formaggio (Fratelli d’Italia): “Orgogliosi che Trump Jr. abbia scelto il Veneto. Basta caccia alle streghe dalla sinistra”

“Sostenere la tradizione venatoria e difendere chi rispetta le regole”

In merito alle polemiche sollevate sull’attività venatoria di Donald Trump Jr. nella laguna veneta, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Joe Formaggio esprime il proprio orgoglio e riconoscenza:

“Siamo fieri che Donald Trump Jr., pur avendo infinite possibilità di scelta negli Stati Uniti, abbia deciso di venire nel nostro Veneto per vivere un’esperienza unica. Questo dimostra l’attrattività della nostra regione e il valore delle nostre tradizioni. È inaccettabile che la sinistra continui con la solita caccia alle streghe contro chi, come Trump, ha legittimamente vinto le elezioni e rappresenta un modello di leadership e valori per milioni di persone nel mondo.”

Formaggio sottolinea l’importanza di non politicizzare la vicenda: “Non possiamo accettare che una visita privata diventi un pretesto per attacchi strumentali contro Trump Jr. Se ha operato nel rispetto delle regole, come sembra essere il caso, non c’è motivo per questa isteria mediatica. La caccia è una tradizione millenaria, radicata nella nostra cultura, e chi la pratica in modo responsabile deve essere tutelato, non attaccato.”

Il consigliere di Fratelli d’Italia ribadisce anche il valore che il turismo venatorio porta al territorio: “Trump Jr. ha scelto il Veneto, una terra straordinaria per le sue bellezze e tradizioni, contribuendo a promuovere la nostra regione nel mondo. Piuttosto che demonizzare questa scelta, dovremmo valorizzare il turismo venatorio come risorsa per l’economia locale e per la cultura.”

Infine, Formaggio attacca le strumentalizzazioni della sinistra: “La sinistra la smetta di usare ogni pretesto per attaccare Trump e la sua famiglia. Questi attacchi non sono altro che il riflesso di una politica che non sa riconoscere il successo e la legittimità di chi ha saputo vincere e rappresentare un modello di valori. Difenderò sempre le tradizioni venete e chi, come Trump Jr., sceglie di apprezzarle e rispettarle.”