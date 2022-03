Truffe online – Attenzione alle richieste d’aiuto dall’Ucraina

L’allarme è lanciato dalla Polizia di Stato nella pagina facebook ufficiale. “I cybercriminali – scrivono – stanno sfruttando le raccolte fondi in favore delle persone che fuggono dalla guerra per realizzare nuove truffe online. I nostri esperti della #PoliziaPostale lanciano un nuovo allert proprio sulle richieste di denaro che possono arrivare attraverso la messaggistica istantanea come Whatsapp, Telegram, Skype, Instagram o via email. Per non cadere nelle truffe seguite i consigli sul nostro sito. https://www.poliziadistato.it/…/3862385ebe8e58a022523201“