Trovato un etto di droga in carcere a Vicenza, destinato ad un condannato per mafia

Un involucro contenente droga (circa un etto di hashish) è stato rinvenuto nel carcere di Vicenza. Secondo quanto riferito dal segretario interregionale del Triveneto Leonardo Angiulli, il quantitativo di stupefacente era diretto ad un detenuto della casa circondariale vicentina Filippo Del Papa, ristretto nell’area di massima sicurezza e condannato per reati di mafia. Lo ha trovato la polizia penitenziaria durante un controllo. Dichiara Angiulli: “Un plauso va dato a tutto il personale in servizio che giornalmente assicura la sicurezza dando garanzia alle Istituzioni per la certezza della pena, anche se con grosse difficoltà operative, carenza organico del personale impedendo l’ingresso dello stupefacente nel pacco che doveva essere destinato al destinato”.