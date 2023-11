Trovati lungo una strada di campagna i fucili da collezione rubati al sindaco di Noventa

Sono stati ritrovati i fucili da collezione rubati a casa del sindaco di Noventa, Mattia Veronese, lunedì pomeriggio. Le armi erano state abbandonate lungo la strada tra tra Montagnana e Casale di Scodosia. I carabinieri stanno cercando anche una pistola degli anni 30. Il furto è avvenuto in via Carpino nel tardo pomeriggio. I ladri hanno prelevato un armadio blindato contenente armi da collezione (fucili da caccia, senza munizioni) appartenute al bisnonno del primo cittadino di Noventa. Fra queste anche una pistola americana. Hanno abbandonato la refurtiva probabilmente pensando non avesse un’utilità o un valore significativo.