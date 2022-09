Trieste – Prosecco in mare a 20 metri di profondità per affinarsi e maturare: il progetto Audace

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interverrà domani a Trieste alla conferenza stampa di presentazione del Progetto Audace, nell’ambito del quale 6.492 bottiglie di Prosecco sono state poste a 20 metri di profondità nel Golfo di Trieste per affinarsi e maturare.

L’appuntamento è alle ore 11.00 al Caffè Tommaseo in piazza Tommaseo a Trieste.

L’iniziativa Under Water Wine si propone di affinare il Prosecco DOC Trieste nel suo Golfo, utilizzando l’esperienza di un grande gruppo veneto come Serena Wines 1881 e l’estro di una azienda del Carso come Parovel vigneti oliveti 1898.

Per saperne di più