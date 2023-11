Via il nome ‘Prosecco’ dalle caramelle a forma fallica

Il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta presentata dal Consorzio Prosecco Doc per porre fine alla produzione e distribuzione di caramelle gommose che recavano l’etichetta “Prosecco” e avevano una forma fallica. Il presidente del Consorzio, Stefano Zanette, commenta questo caso emblematico dal tono boccaccesco, sottolineando il livello di notorietà delle bollicine veneto-friulane. Lo riporta l’Ansa.

Zanette evidenzia anche il problema dello sfruttamento sempre più diffuso della denominazione in contesti inimmaginabili, sia in Italia che all’estero. Le caramelle incriminate erano commercializzate da un’azienda inglese in diversi Paesi, compresa l’Italia. Il Consorzio amplia la sua vigilanza non solo sui vini, ma anche su prodotti di diversa natura come cosmetici, candele e profumi. Nel corso del 2023, tale impegno ha portato a quasi 200 diffide e a oltre 50.000 verifiche di inserzioni di vendita su marketplace ed e-commerce a livello internazionale. Stefano Zanette esprime la sua soddisfazione per la decisione del Tribunale di Venezia, che rafforza il costante impegno del Consorzio nella difesa della denominazione Prosecco Doc. Sottolinea che, se da un lato questi episodi testimoniano la notorietà raggiunta dal marchio, dall’altro rischiano di compromettere il suo valore e il lavoro appassionato di tutti coloro coinvolti nella sua filiera.