Tragedia in montagna, alpinista precipita sul Lagazuoi

Ieri, alle 17.20, il Soccorso alpino è stato allertato per recuperare il corpo di un alpinista milanese, M.S., 48 anni, precipitato sul Lagazuoi. L’uomo è volato per diversi metri scalando la via del buco. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha trasportato in quota una squadra del Soccorso alpino di Cortina, che è riuscita a recuperare il corpo.

A quanto pare, l’uomo era in cordata con la sorella, 45 anni, ed erano usciti fuori tracciato. Accortisi dello sbaglio, l’uomo si stava facendo calare dalla sorella, quando è improvvisamente precipitato su un piccolo terrazzino erboso, cinquanta metri più in basso. La donna è stata raggiunta dai soccorritori, sollevandola fino alla cima, mentre un altro tecnico si è calato sul corpo della vittima.

L’eliambulanza ha quindi recuperato la donna, trasportandola al campo base, dove è stata affidata ad un equipe medica. Quindi, in una seconda rotazione, il velivolo ha recuperato la salma e il soccorritore.