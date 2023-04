THIENE – Voragine sulla strada, camion finisce dentro (VIDEO)

Poco prima delle 13 di ieri un camion di servizio per la pulizia di pozzi neri è finito dentro ad una voragine apertasi sulla strada, nei pressi di via Rasa a Thiene, nell”ex area Nordera. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.

Il camion, mentre percorreva un tratto di percorso dove è stata interrata una roggia, è sprofondato per il cedimento della pavimentazione stradale. I vigili del fuoco, accorsi da Schio e da Vicenza con il funzionario di guardia, hanno eseguito delle verifiche dall’interno della roggia, prima del recupero dell’automezzo, effettuato con una gru del soccorso stradale. Tutto il tratto interrato è stato interdetto fino ad una verifica tecnica da parte dell’ente proprietario.