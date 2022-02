Thiene, passerella bloccata: 27enne disabile perde il treno (VIDEO)

Federico Rossi, 27 anni, di Schio, è stato protagonista di una spiacevole disavventura alla stazione di Thiene. Il giovane infatti, stimato runner in carrozzina, domenica sera è rimasto vittima di un disservizio del trasporto pubblico, quando alle 22 si è ritrovato con la passerella per disabili bloccata, cosa che gli ha impedito di salire sul treno per tornare a casa.

Non si tratta della prima volta che Rossi rimane bloccato: era già accaduto due mesi fa, quando era stato costretto ad aspettare per oltre un’ora il passaggio dell’autobus sostitutivo, fino a quando, alle 22, l’uomo non è stato costretto a chiamare un taxi per rientrare a casa da Thiene.

Domenica sera, Rossi non è nemmeno arrivato ai binari: doveva prendere il treno delle 20.43 per rientrare a Schio. La denuncia, nel video pubblicato tramite la sua pagina Facebook, che potete vedere qui in alto. Nel breve filmato, anche la rabbia per i tanti disservizi di cui si è resa responsabile l’azienda di trasporto ferroviario nel territorio.