THIENE – Cordoglio per la scomparsa dei due piloti del 60esimo Stormo

Anche Thiene piange la scomparsa del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Massimo Meneghello, i due piloti del 60esimo stormo vittime ieri di un’incidente aereo nei pressi di Guidonia. Entrambi i piloti, infatti, avevano lavorato all’aeroporto Ferrarin.

“Il 60esimo stormo ha sempre rappresentato per Thiene e per l’Aeroporto di Thiene una famiglia di persone sempre disponibili – ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi -, determinate, professionali … degli amici davvero speciali. Oggi piangiamo Giuseppe e Marco e siamo vicini al grande dolore delle loro famiglie e di tutti i loro compagni”.

In seguito a uno scontro aereo, i due velivoli sono precipitati e i piloti che erano a bordo sono deceduti sul colpo. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118. Uno dei due velivoli sarebbe precipitato su una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni ,mentre l’altro mezzo sarebbe caduto su un campo. “Il pilota ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, li ha schivati. Secondo me una manovra per graziarci, perché poteva prendere i palazzi”. È quanto raccontano i testimoni oculari dell’incidente tra due ultraleggeri.