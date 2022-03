Thiene: baby gang in azione in città, quattro minorenni denunciati

A Thiene, nel pomeriggio di giovedì, una baby gang ha seminato il panico tra gli adolescenti del centro, commettendo furti e rapine. I colpevoli sono quattro 16enni, che sono stati individuati e fermati dalla polizia locale Nordest Vicentrino, segnalando poi i giovani alla procuira e al tribunale per minorenni. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’allarme è scattato alle 16.20, quando due 12enni si sono presentati in via Rasa riferendo di essere stati avvicinati dalla baby gang. Ad uno di loro è stato strappato il marsupio e gli hanno rubato il portafoglio, che all’interno aveva una banconota da 5 euro. Poco dopo, un 14enne ha raccontato di essere stato picchiato da quattro ragazzi e rapinato dalla bicicletta; poco dopo, un 13enne ha detto di essere stato rapinato di un borsello all’interno del quale aveva il suo smartphone e 15 euro.

Sette pattuglie si sono messe a battere a tappeto la città; i quattro sono stati rintracciati alle 17.30, cercando poi la fuga. Due sono stati poi fermati in via Trieste, mentre gli altri due sono stati bloccati in stazione mentre tentavano di tornare a Vicenza. Secondo quanto ricostruiti, appena arrivati a Thiene col treno delle 15.45 hanno rubato una bici in stazione, poi un’altra in via Dante, in via Corradini e in via Bosco dei Preti. Quindi hanno rapinato i giovanissimi. La refurtiva è stata tutta recuperata e restituita, mentre gli indagati sono stati denunciati per rapina, furto con strappo e furto.

Gli agenti ora sono alla ricerca dei proprietari delle biciclette, rubate nelle varie zone del centro città, per poterle riconsegnare.