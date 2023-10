Tenta di rompere un portone d’ingresso e viene arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Alle ore 10:30 circa di ieri la Polizia Locale “Nordest Vicentino” è stata avvisata del fatto che un giovane, noto per avere più volte danneggiato un portone d’ingresso in piazzetta Rossi di Thiene, si stava nuovamente dirigendo presso la sede dell’azienda in questione, in evidente stato di

agitazione. Gli Agenti in servizio al mercato settimanale, con una pattuglia, sono stati inviati sul posto.

Incurante della presenza degli Agenti in uniforme, il 22enne si scagliava contro il portone

dell’immobile, sferrando un calcio alla vetrata. Subito affrontato dalla Polizia Locale, ne è sfociata

una colluttazione a seguito della quale due Agenti hanno riportato lesioni guaribili in 3 giorni. Il

giovane è stato poi bloccato e condotto in Comando, dove è stato arrestato per Resistenza e Lesioni a

Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio per 4 anni

dal Comune di Thiene, emesso dal Questore di Vicenza.



Dopo una notte trascorsa alla Casa Circondariale San Pio X, stamattina

Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e applicato la Misura Cautelare del “Divieto di

Dimora e di Accesso nel Comune di Thiene”.