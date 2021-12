Svolta a Ponte Alto: apre Esselunga

Esselunga ha aperto stamane il suo primo supermarket a Vicenza Ponte Alto: il negozio, con 2.500 metri quadri di superficie di vendita, è dotato di un ampio parcheggio, anche interrato, con una capienza di oltre 400 posti auto.

All’interno saranno impiegati 143 addetti, dei quali 128 neoassunti: tra questi 69 abitano a Vicenza e in provincia. Quella dell’Esselunga di Vicenza, 170° negozio della catena, è la sesta apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano in via Calvi, il negozio laEsse inaugurato a Roma e le recenti aperture a Varese, Mantova e Livorno.

Il progetto nasce dalla riconversione di un’area un tempo sede della Concessionaria Sartori.

Nell’ambito della realizzazione del progetto è stato previsto l’ammodernamento e la ristrutturazione di tutto il sistema viabilistico della zona e la costruzione di due nuove rotatorie. I lavori sono stati diretti dallo Studio Carta-Tretti di Vicenza. I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga con un assortimento di circa 18.000 referenze. Dei fornitori 60 appartengono al territorio di Vicenza e oltre 300 al Veneto.

Il layout del negozio propone, in sequenza dall’ingresso, i seguenti reparti: Frutta e Verdura, Panetteria, Gastronomia e, con la dotazione di banco assistito, i reparti Carne e Pesce. L’enoteca, con l’assistenza di un sommelier per guidare i clienti nella scelta dei vini e una parafarmacia arricchiscono la proposta. Completa l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. All’interno i clienti avranno a disposizione anche il Bar Atlantic dove innovazione e tradizione si uniscono alla freschezza e all’affidabilità di Esselunga. Completano i servizi il ritiro della spesa Clicca & Vai e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede moderne casse self-checkout e self-payment con utilizzo di lettore. Esselunga, inoltre, è attiva da alcuni mesi a Vicenza con il servizio di spesa online tramite il sito e la APP dedicata. Anche in questo caso l’attenzione alle fasce più deboli è massima: per le persone con disabilità, infatti, il servizio è gratuito e per gli anziani scontato del 50%. L’Esselunga di Ponte Alto a Vicenza è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.