Stretta in Alto Adige, anche la Val Gardena in rosso: coprifuoco da domani

In provincia di Bolzano tra folli Covid-party e la più bassa percentuale d’Italia di persone vaccinate a seguito di una radicata contrarietà della popolazione in gran parte del gruppo linguistico tedesco a qualsiasi tipo di vaccino, è arrivata ieri l’attesa ordinanza da parte del governatore Arno Kompatscher. L’obiettivo è abbassare la curva del contagio, togliere pressione agli ospedali (oltre 80 ricoverati) e cercare di salvare il più possibile la stagione invernale ormai alle porte. Per il momento non ci sono distinzioni tra persone vaccinate e ‘no vax’. Da subito in Alto Adige vige l’obbligo in tutti gli ambienti chiusi (ad eccezione della propria casa) e sui trasporti pubblici a partire dal sesto anno di età, di indossare una mascherina Ffp2. Chiuse le discoteche, i locali da ballo sia all’aperto che in ambienti chiusi. Per quanto concerne i 20 Comuni dichiarati in ‘zona rossa’, tra essi due ad alta vocazione turistica della Val Gardena (Ortisei e Santa Cristina), da domani mercoledì 24 novembre fino al 7 dicembre compreso, scatterà il coprifuoco delle ore 20 alle 5 del mattino se non per motivi di lavoro, di salute e di necessità ed urgenza. . Nei 20 Comuni sono sospese tutte le manifestazioni – ambito culturale, tempo libero, sportive o fieristiche – in spazi chiusi privati o pubblici. Sono sospese anche le prove e le esibizioni di cori e bande musicali, nonché gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche, i convegni e simili incontri in presenza. Nella gastronomia è consentita la consumazione con un massimo di 4 persone a tavolo e solo fino alle ore 18. I Comuni interessati sono anche Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Moso in Passiria, Funes, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria.