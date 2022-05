Spiagge e laghi: confermate le Bandiere blu per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

Assegnate le Bandiere Blu 2022 da parte di Legambiente e Touring Club, che indicano le località di mare più pulite. Il riconoscimento è andato a 210 Comuni italiani, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno con 14 sono i nuovi ingressi, mentre sono 5 i Comuni non confermati. Sono state premiate 427 spiagge e 82 approdi turistici di quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti. Quest’anno le Bandiere sui laghi salgono a 17

Per il Veneto sono riconfermate le 9 Bandiere. In provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia. In provincia di Rovigo: Rosolina e Porto Tolle

Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. In provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone

Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente: Grado (Gorizia) e Lignano Sabbiadoro (Udine)

Le 14 new entry fra i Comuni sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Non sono stati confermati quest’anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.