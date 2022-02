Montecchio, sorpreso mentre spaccia coca ed ero: arrestato cittadino nigeriano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I carabinieri di Montecchio, durante dei controlli di routine del territorio, nella tarda mattinata di venerdì 28 gennaio hanno arrestato un cittadino nigeriano, sorpreso al parco mentre spacciava eroina e cocaina a due soggetti residenti in zona.

L’uomo, arrestato in flagranza, è stato poi condotto al comando per la convalida dell’arresto. I due acquirenti invece sono stati segnalati come consumatori di sostanze.

Il giorno seguente, lo spacciatore è stato condannato ad otto mesi di reclusione e a 1200 di multa con la condizionale.