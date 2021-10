“Sono tuo padre”, 47enne vicentino scopre da un testamento il padre biologico?

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un vicentino 47enne di San Bortolo, stando a quanto scritto dal Giornale di Vicenza, avrebbe saputo da un testamento che il suo vero padre non è colui che l’ha cresciuto, ma un carissimo amico di famiglia. Questo è quello che è successo ad M., operaio professionale vicentino, residente a San Bortolo, che avrebbe ricevuto una cospicua eredità da quello che sostiene di essere il suo padre naturale, tale A., morto nel 2020 e che avrebbe rivelato la discendenza nelle sue ultime volontà, dopo quasi 50 anni.

Ora, per M., il dilemma sta se nell’accettare il lascito dell’uomo. Per dimostrare di essere figlio di A., dovrebbe effettuare un test del DNA, ,a questo potrebbe cambiare le disposizioni testamentarie del defunto. Il notaio ha disposto alla famiglia di richiedere obbligatoriamente il test per scoprire la verità.